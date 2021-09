అమిత్ షా ఆహ్వానం- ఢిల్లీకి సీఎం జగన్ : కేసీఆర్ సైతం రాజధానిలో - ఏం జరుగుతోంది..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఢిల్లీ పర్యటన ఖరారైంది. శనివారం మధ్నాహ్నం సీఎం జగన్ ఢిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. కొంత కాలంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రులతో సమావేశం కావాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. అయితే, ఇప్పుడు మావోయిస్టు ప్రభావిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఢిల్లీలో ఈ నెల 26న సమావేశం ఏర్పాటు చేసారు. ఈ సమావేశానికి ఏపీ సీఎం జగన్ హాజరు అవుతారా లేదా అనే అంశం పైన చర్చ సాగుతోంది. అయితే, సీఎం..డీజీపీ ఈ సమావేశానికి వెళ్లాలని డిసైడ్ అయినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

AP CM will be leaving for Delhi to attend the meeting to discuss the Naxal issue.He might meet one on one with Amit shah during the two day visit.