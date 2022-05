కేంద్రానికి ఏపీ సీఎం లేఖ.. సామాన్యుల కోసం జగన్ చేసిన స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ ఏమిటంటే!!

Andhra Pradesh

ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి దేశంలో పెరిగిపోయిన నిత్యావసర వస్తువుల ధరలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు. ప్రధానంగా వంటనూనెల పైన లేఖలో ప్రస్తావించిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆవనూనె పై దిగుమతి సుంకం తగ్గించాలని లేఖ రాశారు.

AP CM Jagan wrote a letter to Union Ministers Nirmala Sitharaman and Piyush Goyal. Jagan said in the letter that the import duty on mustard oil should be reduced for a year due to shortage of cooking oils.