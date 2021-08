ఏపీలో జగన్ జనాదరణ తగ్గిందా- జాతీయ స్థాయిలో బెస్ట్ : ఎందుకు- సర్వే చెప్పిన వాస్తవాలు..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్. సీఎం అయ్యే వరకూ దాదాపు పదేళ్ల పాటు నిత్యం ప్రజల్లో ఉండేందుకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. 2014 లో కొద్ది పాటి శాతం ఓట్లతో మిస్ అయిన అధికారం 2019 లో సాధించారు. సీఎం పగ్గాలు చేపట్టి 26 నెలలు అవుతోంది. సంక్షేమం పేరుతో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేస్తున్న సీఎం జగన్ ఒక్కరే. ఏపీలో జరిగిన అన్ని ఎన్నికల్లోనూ వైసీపీ ఏకపక్షంగా విజయం సాధించింది. ఇటువంటి సమయంలో ఏపీలో సీఎం జగన్ జనాదరణ చెక్కు చెదరలేదనే అభిప్రాయం నెలకొని ఉంది.

English summary

AP CM Jagan lost place in most polular CM in own state according India Today mood of the nation survey. But, he got fourth place in best CM in national lelvel.