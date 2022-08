సైలెంట్ గా అభ్యర్థులను ఖరారు చేసుకుంటూ వస్తోన్న వైఎస్ జగన్!

Andhra Pradesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రానికి 2024లో జ‌ర‌గ‌బోయే ఎన్నిక‌లు అధికార వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకికానీ, ప్ర‌తిప‌క్ష తెలుగుదేశం పార్టీకి కానీ అత్యంత కీల‌కం. ప్ర‌స్తుతం రాష్ట్రంలో నెల‌కొన్న రాజ‌కీయ ప‌రిణామాల‌ను బేరీజువేస్తే ఈ రెండు పార్టీల‌కు ఇవి ఎందుకు కీల‌క‌మో అర్థ‌మ‌వుతాయి. క‌చ్చితంగా రెండోసారి విజ‌య బావుటా ఎగ‌ర‌వేయాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్ ఉన్నారు. అందుకు త‌గ్గ‌ట్లుగా ఇప్ప‌టినుంచే ఆయన వ్యూహాల‌ను ర‌చించుకుంటూ వ‌స్తున్నారు.

English summary

They are finalizing the MLA candidate who will contest in the upcoming elections in relation to which constituency they are meeting with the activists.