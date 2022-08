Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రానికి 2024లో జ‌ర‌గ‌బోయే ఎన్నిక‌ల్లో విజ‌య‌కేత‌నం ఎగ‌ర‌వేసి రెండోసారి కూడా అధికారాన్నిచేప‌ట్టాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ త‌న‌కు కొర‌కుడు ప‌డ‌ని నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల‌పై దృష్టిసారించింది. గ‌త ఎన్నిక‌ల్లో పార్టీ హ‌వా వీయ‌డంతో తిరుగులేని మెజారిటీతో సాధికారికంగా 151 సీట్ల‌ను కైవ‌సం చేసుకోగ‌లిగింది. కానీ ఈసారి అన్ని సీట్లు రాక‌పోయినా మెజారిటీకి అవ‌స‌ర‌మైన సీట్లు మాత్రం సాధిస్తామ‌నే ధీమాను ఆ పార్టీ అధిష్టానం వ్య‌క్త‌ప‌రుస్తోంది.

English summary

As part of the election planning, the YCP, which has been examining the strength of the party constituencies, is expressing the feeling that it is not gaining ground in the constituencies won by the Telugu Desam Party in the last elections.