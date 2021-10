నెలాఖరులోగా పీఆర్సీ -జీతాలు ఆలస్యం కావు : చర్చల డేట్స్ ఫైనల్- ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం హామీ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

దసరా సమయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఈ నెల 18,19 తేదీల్లో పిఆర్సీ,సీపీఎస్ రద్దు పై చర్చలు జరగనున్నాయి. ఉద్యోగులు నిరీక్షిస్తున్న పీఆర్సీ పైన ఈ నెలాఖరులోగా నిర్ణయం తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అదే విధంగా సీపీఎస్ పైన చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించింది. ఇక నుంచి జీతాలు ఆలస్యం కావని భరోసా ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాలు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ముందు ఉంచిన డిమాండ్ల పైన చర్చించటానికి సీఎంఓ అధికారులు ఉద్యోగ సంఘాల నేతలను ఆహ్వానించారు.

English summary

AP Govt decided to announce PRC by end of this month. After discussions with Employees assocaitions leaders, Govt assured on PRC and CPS decisionos will be taken shortly.