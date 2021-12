ఏపీలో కొత్త సినిమాల రిలీజ్ పై డైలమా -ప్రభుత్వ ధరలతో నడపలేం- థియేటర్లను మూసేస్తున్నాం..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో కొత్త సినిమాలు విడుదల అవుతాయా. రిలీజ్ సమయంలోగా సమస్య పరిష్కారం అవుతుందా. టాలీవుడ్ ప్రముఖులు..ప్రభుత్వం మధ్య అంగీకారం కుదురుతోందా. రిలీజ్ సమయం లోగా వివాదం పరిష్కారం కాకుంటే ఏం జరగనుంది. ఇప్పుుడు ఇదే హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఏపీలో సినిమా టిక్కెట్ల ధరల తగ్గింపు పైన ఎగ్జిబిటర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీని పైన కోర్టుకు వెళ్లారు. సింగిల్ జడ్జి ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో ను సస్పెండ్ చేసింది. దీని పైన ఏపీ ప్రభుత్వం అప్పీల్ కు వెళ్లింది.

Movie theaters are being searched across the AP. Authorities have seized several theaters. Notices were given to some others. Under these circumstances the organizers voluntarily closed their theaters in many areas.