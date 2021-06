Job Calender రిలీజ్ : నో ఇంటర్వ్యూ- ఓన్లీ రాత పరీక్ష :హోదాపై సీఎం ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ 2021-22 జాబ్ క్యాలెండర్ ను విడుదల చేసారు. ఈ ఏడాదిలో 10, 143 పోస్టుల క సంబంధించిన షెడ్యూల్ ను ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. తాము అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్ల కాలంలో ఇప్పటి వరకు 6,03,756 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసామని చెప్పారు. తొలి నాలుగు నెలల కాలంలోనే లక్షా 22 వేల శాశ్వత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని గుర్తు చేసారు. 2.50 లక్షల మందిని సచివాలయల్లో వాలంటీర్లుగా నియమించామన్నారు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల చిరకాల కోరిక అంగీకరిస్తూ.. వారిని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసామని చెప్పారు. దీంతో 51,387 మంది ఆర్టీసీ సిబ్బందికి ఉద్యోగ భద్రత కల్పించామని చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

AP CM jagan released job calneder for 2021-22. About 10 thousand posts to be filled this academic year. CM Jagan clarifies that there will be no interviews for these jobs