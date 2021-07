వైఎస్సార్ ను విమర్శించే తెలంగాణా మంత్రులకు పుట్టగతులుండవ్ : మంత్రి బాలినేని ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ జయంతి సందర్భంగా వ్యాప్తంగా వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రులు నేతలు వైయస్సార్ జయంతిని ఘనంగా జరుపుకున్నారు. మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి నేడు వైఎస్ఆర్ జయంతి సందర్భంగా ప్రకాశం జిల్లాలో వైఎస్ఆర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ మంత్రులు వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి పై చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అన్ని ప్రాంతాలను సమానంగా చూసిన గొప్ప నాయకుడని మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి కొనియాడారు.

English summary

Minister Balineni opined that the people will teach a lesson to the Telangana ministers who were criticizing YS Rajasekhar Reddy. He warned that Telangana ministers who criticize the YS have no future .He reminded that many people in the state of Telangana are still YSR fans and still have YS Rajasekhar Reddy photos in their homes. Telangana ministers have been criticized for making cheap remarks on YSR just for political gain.