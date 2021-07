చంద్రబాబుపై ఏపీ మంత్రులు ఫైర్ ... దొంగ దీక్షలన్న బాలినేని, నీఛ రాజకీయాలంటూ వెల్లంపల్లి ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ మాజీ సీఎం, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడుపై ఏపీ మంత్రులు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు మొన్నటి వరకు హైదరాబాదులో దాక్కుని ఇప్పుడు దొంగ దీక్షలు చేస్తూ నీఛ రాజకీయాలకు తెర తీశారని మంత్రులు బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి, వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ రోజు మీడియాతో మాట్లాడిన వారు చంద్రబాబు తీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు .

English summary

AP ministers are furious with former AP CM and TDP chief Chandrababu Naidu. Ministers Balineni Srinivasa Reddy and Vellampalli Srinivas were outraged that Chandrababu Naidu had been hiding in Hyderabad till now and was now committing fake protests and exposing nefarious politics.