ఓటీఎస్ పై అదే రగడ: లబ్దిదారుల్లో సందిగ్ధం; మళ్ళీమళ్ళీ క్లారిటీ ఇస్తున్న మంత్రులు!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓటిఎస్ పై రగడ కొనసాగుతూనే ఉంది. వన్ టైం సెటిల్మెంట్ ద్వారా లబ్ధి జరుగుతుందని వైసీపీ నేతలు, వన్ టైం సెటిల్మెంట్ ద్వారా నిరుపేదలైన ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు మాటల యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అసలు వన్ టైం సెటిల్మెంట్ కట్టాలా వద్దా? దీని వల్ల జరిగే లబ్ధి ఏంటి? కట్టకుంటే జరిగే నష్టమేంటి? అన్నదానిపై ప్రస్తుతం ఏపీలో లబ్ధిదారులు గందరగోళంలో ఉన్నారు. ఇక అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలు చెబుతున్న మాటలతో ఏం చేయాలో అర్థం కాని దిక్కుతోచని స్థితిలో పడ్డారు.

గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరికి మంత్రి బొత్సా సత్యన్నారాయణ సవాల్; చంద్రబాబుకు చురకలు

English summary

Minister Avanti Srinivas has once again clarified the OTS issue. He alleged that the Telugu Desam Party was campaigning against the OTS and that the Opposition was conspiring if the government embarked on a program that would benefit the people