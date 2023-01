జగన్ చేతికి చంద్రబాబు - పవన్ గెలుపు అస్త్రం..!?

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో పొత్తు రాజకీయం మొదలైంది. సీఎం జగన్ టార్గెట్ గా ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఏకం అవుతున్నాయి. టీడీపీ - జనసేన పొత్తు లాంఛనమే. ఇటు సీఎం జగన్ వై నాట్ 175 నినాదంతో ధీమాగా ఉన్నారు. వచ్చే ఎన్నికలు పెత్తందార్లు వర్సస్ పేదవారిగా చెప్పుకొచ్చారు. 88 శాతం మందికి అందిస్తున్న సంక్షేమమే జగన్ ఆయుధంగా మారుతోంది. టీడీపీ - జనసేన పొత్తు వేళ ఆ రెండు పార్టీల అధినేతలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు జగన్ కు వరంగా మారుతున్నాయి. జగన్ ప్రజా బలం.. గెలుపు అవకాశాల పై వైసీపీ కంటే ఈ ఇద్దరు ముఖ్య నేతలే ఎక్కువగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇవే ఇప్పుడు జగన్ కు అస్త్రాలుగా మారుతున్నాయి.

English summary

TDP Chief Chandra Babu and Pawan Kalayn to be the star Campaigners for Jagan for next coming Elections, TDP and Janasena Alliance may became weapon for YSRCP.