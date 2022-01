ఏపీలో పార్టీ ఏర్పాటుపై షర్మిల క్లారిటీ- అన్న పైన పోటీ తప్పదా : జగన్ మేనియా కు చెక్ పెట్టగలరా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

రోజు రోజుకీ మారుతున్న ఏపీ రాజకీయాల్లో మరో సంచనలం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. తెలంగాణలో తన అన్నకు ఇష్టం లేకపోయినా పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన వైఎస్ షర్మిల ఏపీ రాజకీయాల్లోనూ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నా రనే ప్రచారం సాగుతోంది. తెలంగాణలో అనుకున్న స్థాయిలో రాజకీయంగా రాణించలేకపోతున్న వేళ..షర్మిల తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏపీ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారుతున్నాయి. అన్న జగన్ తో బేదాభిప్రాయాలతో షర్మిల తెలంగాణలో పార్టీ ఏర్పాటు చేసారు. తెలంగాణలో తాను పార్టీ ఏర్పాటు చేయటం అన్నకు ఇష్టం లేదని షర్మిల పలు మార్లు స్వయంగా చెప్పారు.

English summary

YS Sharmila sister of AP CM YS Jagan had clarified on her party in AP.She questioned as why she should'nt launch the party in AP.