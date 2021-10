ఏపీ టూ తెలంగాణా గంజాయి స్మగ్లింగ్: కొబ్బరికాయల మాటున; 2 వేల కిలోల గంజాయి సీజ్ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశాఖ ఏజెన్సీ కేంద్రంగా గంజాయి దందా విపరీతంగా సాగుతోందని ఏపీ ప్రతిపక్ష పార్టీలు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తుతున్నా, ఏపీ గంజాయి దేశవ్యాప్తంగా సరఫరా అవుతుందని, అంతర్జాతీయంగా కూడా ఏపీ నుండి గంజాయి దందా సాగుతుందని ఏపీలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతున్నా గంజాయి స్మగ్లర్లు మాత్రం తమ పని తాము చేసుకుంటూ పోతున్నారు. చాప కింద నీరులా గంజాయి దందా సాగిస్తున్నారు. పోలీసులకు పట్టుబడకుండా అక్రమ రవాణాకు గంజాయి స్మగ్లర్లు రోజుకో కొత్త మార్గాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. ఏ వాహనంలో గంజాయి పోతుందో తెలియని పరిస్థితి గంజాయి అక్రమ రవాణాను కట్టడి చేయాలనుకున్న పోలీసులకు, ఎస్ఈబీ అధికారులకు తలనొప్పిగా మారుతోంది.

దేశంలో గంజాయి గుప్పు వెనుక ఏపీ.. ఆధారాలతో సహా; విశాఖ గంజాయిపై పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్ల వర్షం !!

English summary

Wherever cannabis has been seized in recent times, its origins appear to be from AP. Chintoor police have seized 2,000 kg of cannabis being smuggled through coconuts as part of AP to Telangana cannabis smuggling.