ముదురుతున్న పవర్ వార్ : సాగర్, శ్రీశైలం, పులిచింతల డ్యాం, పవర్ ప్లాంట్స్ వద్ద భారీగా పోలీస్ బలగాలు

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య జల జగడం రోజు రోజుకీ ముదురుతోంది. మొదట రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకంపై పంచాయతీ మొదలుపెట్టిన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నెల దోపిడీకి పాల్పడుతోందని నిప్పులు చెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ మంత్రులు ఏపీ మంత్రుల పైన, ఏపీ మంత్రులు తెలంగాణ మంత్రుల పైన ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకోవడమే కాకుండా, కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు కు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర జల శక్తి శాఖకు వరుస లేఖాస్త్రాలు సంధిస్తూ ఒకరినొకరు టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు.

వాటర్ వార్ కాస్త శ్రీశైలం పవర్ వార్ గా .. కృష్ణా రివర్ బోర్డుకు ఏపీ లేఖ, టార్గెట్ తెలంగాణా జెన్ కో !!

Telangana government has set up reinforcements at Nagarjunasagar Reservoir, Srisailam Reservoir and Pulichinthala Reservoir below the Sagar. As the dispute between the Telugu states over power generation in the reservoirs in the Krishna Basin.