వైసీపీ నేతలవి నీఛ రాజకీయాలు.. చేతగాని మీరు మాపై విమర్శలా: అచ్చెన్నాయుడు ఆగ్రహం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు వైసీపీ నేతలకు మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది. రాష్ట్రంలో జరిగే ఏ పరిణామం అయినా రెండు పార్టీల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధానికి తెర తీస్తుంది. ఇక తాజాగా విజయవాడలో 9వ తరగతి చదువుతున్న బాలిక టిడిపి నాయకుడు వినోద్ జైన్ లైంగిక వేధింపులు తాళలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటనపై అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలు ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు గుప్పించుకుంటున్నారు.

English summary

AP TDP state president Atchannaidu has lashed out at YSRCP leaders for being ashamed of using the atrocities against female and girl children for political gain.Atchannaidu slams ysrcp leaders are playing nefarious politics.