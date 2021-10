జగన్ రెడ్డిని జైలుకు పంపడం అజెండాగా డిల్లీలో విజయసాయి రెడ్డి .. అయ్యన్న పాత్రుడు, దేవినేని ఉమా కౌంటర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఢిల్లీ పర్యటనపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డిపై టీడీపీ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డికి తమదైన శైలిలో ప్రశ్నలు సంధించారు.తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత ఢిల్లీకి వెళ్లి అభాసు పాలయ్యారని విమర్శించిన విజయసాయి రెడ్డి ని టార్గెట్ చేస్తున్న టిడిపి నేతలు విజయసాయి రెడ్డి మాటల్లో ప్రస్టేషన్ కనిపిస్తోంది అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

English summary

Vijayasai Reddy has been criticized by ayyanna patrudu for roaming around Delhi with the agenda of sending Jagan Reddy to jail after his expulsion from Visakhapatnam. Devineni Uma says that Vijayasaireddy is talking in frustration