బీసీలు, ఎస్సీ,ఎస్టీలు అందరికీ అన్యాయం; జగన్ పాలనతో ప్రజలు విసిగిపోయారు : చంద్రబాబు ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టీడీపీ అధినేత మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అరాచకాలు పెరిగిపోయాయని చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు. జగన్ పాలనలో ప్రజలు విసిగిపోయారని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారని అన్నారు. వివిధ వర్గాల ప్రజలను నమ్మించి మోసం చేసిన ఘనుడు జగన్ అని పేర్కొన్నారు.

టార్గెట్ చంద్రబాబు .. టీడీపీ హయాంలో ఆండ్రూ మినరల్స్ మైనింగ్ అక్రమాలపై ఫోకస్, లెక్క తేల్చే పనిలో జగన్ సర్కార్

English summary

TDP chief, former CM Chandrababu Naidu is targeting AP CM Jagan Mohan Reddy. Chandrababu flagged off that anarchy has increased in the state of Andhra Pradesh since CM Jaganmohan Reddy came to power. TDP chief Chandrababu said people were fed up with Jagan's rule. People are going to want change. Jagan is said to be the bully who deceived people from different communities into believing him.