జగన్ సంచలనం: రాజధాని అమరావతిలో అభివృద్ధికి శ్రీకారం -అసెంబ్లీ భేటీకి ముందే కరకట్ట రోడ్డుకు శంకుస్థాపన

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మూడు రాజధానుల వివాదం ఇంకా సమసిపోకముందే, ఇంకొద్ది రోజుల్లోనే ఏపీ హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టుల్లో సంబంధిత కేసుల విచారణ పున:ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా, అతి త్వరలోనే రాజధాని విశాఖపట్నానికి తరలిపోనుందని వైసీపీలో టాప్-2 నేత విజయసాయిరెడ్డి ఘంటాపథంగా చెబుతున్నవేళ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సంచలన రీతిలో అమరాతిలోనే అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు..

English summary

in a surprising move, andhra pradesh chief minister ys jagan focuses on amaravati capital. cm jagan to lay foundation for four lane amaravati karakatta road on wednesday. as ap assembly budget session scheduled to start on wednesday, cm jagan will participate amaravati karakatta bhumi pujan then go to assembly.