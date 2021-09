BIGG BOSS-5: ఆ నలుగురు అతి తగ్గించుకోవాలి : షో ఎక్కువ రోజులు నడవదా : నెటిజెన్స్ ఒపీనియన్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

బుల్లితెర పైన మస్తు మజా అందిస్తుందని అంచనా వేసిన బిగ్ బాస్ -5 సీజన్ లో కంటెస్టెంట్స్ గురించి అప్పుడే సోషల్ మీడియాలో చర్చ - రచ్చ జరుగుతున్నాయి. కొందరు కంటెస్టెంట్స్ తీరు పైన నెటిజెన్లు తమ అభిప్రాయాలను చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నారు. ఒక రకంగా కొందరి కంటెస్టెంట్స్ తీరు పైన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ప్రతీ సీజన్ లో కంటెస్టెంట్స్ గురించి భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం కావటం సహజం. కంటెస్టెంట్స్ ఒక సారి హౌస్ లోకి వస్తే అన్ని రకాల ఎమోషన్లను పండించాలి.

English summary

Netizens feel that few Bigg Boss telugu 5 contestants are doing a bit of overaction and they are objecting the same.