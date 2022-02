బీజేపీ ఛలో అమలాపురం: ఆ నిధులు ఇవ్వాల్సిందే; జగన్ ప్రభుత్వంపై బీజేపీ ఒత్తిడివ్యూహం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతోంది. జగన్ సర్కార్ పై ఒకపక్క టిడిపి, మరోపక్క జనసేన పోరాటం చేస్తుంటే బిజెపి కూడా తన వంతు దూకుడు కొనసాగిస్తోంది. ప్రజా సమస్యలపై జగన్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయడానికి బిజెపి వ్యూహాన్ని రచించింది. ఇందులో భాగంగా నేడు బిజెపి ఛలో అమలాపురం కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రం కోసం ఎన్నో ప్రాజెక్టులను ఇస్తుందని, అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వాటా నిధులను ఇవ్వకుండా కేంద్రం ఇస్తున్న ప్రాజెక్టులను నీరుగారుస్తుందని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఏపీ బీజేపీ నేతలు.

English summary

The BJP today launched the chalo Amalapuram program in protest of the state government's stance on the Kotipalli Narasapuram railway line. BJP demanding immediate release of 25 per cent of its share of the funds for railway line works.