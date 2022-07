బీజేపీ "మెగా" ప్లాన్ : జనసేన - టీడీపీ పొత్తుకు బ్రేక్ వేసేలా : ఢిల్లీ కేంద్రంగా మంత్రాంగం..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో బీజేపీ రాజకీయంగా పావులు కదుపుతోంది. తాము అధికారంలోకి రావటం కంటే.. తమ ప్రత్యర్ధులు అధికారంలోకి రాకుండా అడ్డుకొనేందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. అందులో భాగంగా.. ఏపీలో వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు చీలకుండా చూసే బాధ్యత తనదంటూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు. అందులో భాగంగా వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీ - జనసేన- టీడీపీ కలిసి వైసీపీ ఓడించేందుకు జత కట్టాలనేది జనసేనాని ఆలోచన.

అయితే, గతంలో మాదిరిగా కేవలం పొత్తుకే పవన్ పరిమితం అయ్యే అవకాశం కనిపించటం లేదు. ఖచ్చితంగా జనసేనకు సీట్లు -అధికారంలో ప్రాధాన్యత కోరుకుంటున్నారు. అందులో భాగంగానే టీడీపీ తగ్గాలి అంటూ ఓపెన్ గానే తన మనసులో మాట చెప్పారు. టీడీపీ మాత్రం వ్యూహాత్మకంగా మౌనం పాటిస్తోంది. బీజేపీ నేతలు మాత్రం టీడీపీతో పొత్తుకు ఛాన్స్ లేదని బలంగా చెబుతున్నారు.

BJP huge plan to attract voters with help of Chiranjeevi in AP for up coming elections, at the same time CHiranjeevi rejected bjp offer as per reports.