అత్త కొట్టినందుకు కాదు.. తోడికోడలు తొంగి చూసినందుకే!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

అత్త కొట్టినందుకు కాదు.. తోడికోడలు తొంగిచూసినందుకే కోడలికి ఎక్కువ బాధ అని తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది. అలాగే ఏపీలో భారతీయ జనతాపార్టీ వ్యవహరిస్తున్న తీరు ఇలాగే ఉంది. జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ తో తాము కలిసుంటామా? లేదా? అనేది వారికి కూడా స్పష్టత లేదు. కానీ తెలుగుదేశం-జనసేన కలవకుండా ఉంటే చాలు అన్నట్లుగా ఇక్కడి నాయకత్వం వ్యవహరిస్తోందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

English summary

Even though the Janasena party has not announced anything officially, and Pawan Kalyan has not made any comments, the BJP is constantly shouting that the Janasena is with them.