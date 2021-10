Boyakonda: బోయకొండ అభివృద్ది నా లక్షం, మూడు రాష్ట్రాల భక్తుల కోరిక అదే, మంత్రి పెద్దిరెడ్డి !

Andhra Pradesh

తిరుపతి/చిత్తూరు/ చౌడేపల్లె: భక్తుల కోరికలు తీర్చే కల్పతరువుగా, సంతాన భాగ్యం కల్పించే సంతానలక్ష్మిగా, వ్యాపారాభివృద్ది ప్రసాదించే ప్రసన్నలక్ష్మిగా ఇలా ఎవరు కోరుకున్న కోరికలు తప్పకుండా తీర్చే గంగమ్మతల్లిగా శ్రీ బోయకొండ గంగమ్మ ప్రసిద్ది చెందింది. వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన బోయకొండ గంగమ్మను దర్శించుకోవడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు నుంచి ప్రతినిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. బోయకొండ గంగమ్మను దర్శించుకుని మా కోరికలు తీర్చాలని భక్తులు మనసారా వేడుకుంటున్నారు. బోయకొండ చరిత్రలోనే ఎన్నడూ లేని విధంగా అభివృద్ది పనులు జరుగుతున్నాయి.

మూడు రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా బోయకొండను ప్రముఖ పర్యాటక పుణ్య క్ష్రేత్రంగా తీర్చిదిద్దాలని మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, రాజంపేట లోక్ సభ సభ్యుడు పెద్దిరెడ్డి మిథున్ రెడ్డి, తంబళ్లపల్లె ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి ద్వారకనాథరెడ్డి కంకణం కట్టుకున్నారు. బోయకొండ అభివృద్ది పనుల బాధ్యతలను ఆంధ్రప్రదేశ్ వైఎస్ ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పెద్దిరెడ్డికి అప్పగించారు. బోయకొండ ఆలయం ఈవో చంద్రమౌళి, బోయకొండ ఆలయ కమిటీ చైర్మన్, ఆలయ కమిటి కార్యవర్గ సభ్యులను ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తున్న పెద్దిరెడ్డి పనులు వేగవంతంగా పూర్తి చేయిస్తున్నారు. బోయకొండలోనే ఎక్కువగా మకాం వేస్తున్న వైఎస్ఆర్ సీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పెద్దిరెడ్డి అభివృద్ది పనులు దగరుండి పూర్తి చేయిస్తున్నారు. బోయకొండ గంగమ్మ భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండ ఎప్పటికప్పుడు పెద్దిరెడ్డి చూసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం బోయకొండలో వైభవంగా దసరా ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి.

Boyakonda: Andhra Pradesh Miniseter for Panchayat Raj and Mines Peddireddi Ramchandra Reddy said that the Boyakonda hillock temple would be developed as one of the premier pilgrimage centres of Chittoor district. Boyakonda Gangamma in the location of temple to Gangamma Devi at Boyakonda, Andhra Pradesh. 20 km from Madanapalle and 150 km from Bengaluru City.