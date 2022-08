రాఖీ పండుగనాడు సోదరి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన సోదరుడు; తనలా ఎవరికీ జరగొద్దని.. ఇదికదా ప్రేమంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ సోదర, సోదరీమణుల మధ్య అనుబంధానికి ప్రతీకగా నిలిచే రక్షాబంధన్ వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. రాఖీ పండుగ నాడు ప్రతి ఒక్కరూ తమ సోదరులకు రాఖీలు కడుతూ ఒకరికి ఒకరు అండగా ఉంటామని, ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తం చేశారు. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాకినాడకు చెందిన ఓ సోదరుడు మాత్రం తన సోదరి పై ఉన్న ప్రేమను ఆమె విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం ద్వారా వ్యక్తం చేశారు.

English summary

A brother from Kakinada unveiled a statue of his sister on Rakhi festival. He lost his sister in a road accident, so, that he is campaigning to be careful about road accidents.