ఇక ప్రజల్లోనే చంద్రబాబు : టార్గెట్ సీఎం జగన్ - ఎన్నికలు : ఏడాది షెడ్యూల్ ఫిక్స్..!!

మాజీ ముఖ్యమంత్రి..టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఇక ప్రజల్లోనే ఉండాలని నిర్ణయించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా తాను ముందుగా రంగంలోకి దిగుతున్నారు. ఇందు కోసం ఏడాది పాటు ప్రజల్లోనే ఉంటూ అనధికార ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభించనున్నారు. చంద్రబాబు ఇప్పటి నుంచే ప్రభుత్వం పైన యుద్దం ప్రారంభించారు. ప్రతీ జిల్లాలో పర్యటన సాగేలా ఏడాది షెడ్యూల్ సిద్దం అయింది. అందులో భాగంగా.. ఈ నెల 15వ తేదీన ఉత్తరాంధ్ర నుంచి చంద్రబాబు పర్యటన ప్రారంభం కానుంది. ప్రతీ జిల్లాలో మూడు రోజుల పాటు చంద్రబాబు పర్యటన సాగనుంది.

English summary

TDP Chief Chandra Babu decided to tour across the state for one year, his tour begins on 15th of this month from Anakapalle.