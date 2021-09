ప్రభుత్వంపై ప్రజలు తిరగబడటానికి సిద్ధం ; కేసులు పెట్టినా టీడీపీని ఏం చెయ్యలేరు : చంద్రబాబు, అచ్చెన్న ధ్వజం

Andhra Pradesh

టీడీపీ అధ్యక్షుడు, ఏపీ మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, ఏపీ రాష్ట్రాధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు రాష్ట్రంలో తాజా పరిస్థితులపై, వైసీపీ సర్కార్ పాలనపై విరుచుకుపడ్డారు. రెండేళ్లుగా ప్రభుత్వం టిడిపి నేతలను వేధింపులకు గురి చేస్తుందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఈరోజు పార్టీ నేతలతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించిన చంద్రబాబు వైసీపీ సర్కార్ పై విరుచుకుపడ్డారు. అక్రమ కేసులు పెట్టి జగన్ సర్కార్ పైశాచిక ఆనందం పొందుతోందని చంద్రబాబు విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో టిడిపి నేతలను అణచివేసే కుట్ర జరుగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

నా ఎన్ కౌంటర్ కు కుట్ర .. సజ్జల ఆదేశాలతోనే : చింతమనేని సంచలన ఆరోపణ, వారిపై ఫిర్యాదు

TDP president, former AP CM Chandrababu Naidu and AP state president Atchannaidu were outraged over the latest situation in the state and the YCP government rule. Chandrababu said the government has been harassing TDP leaders for two years. Chandrababu, who held a review meeting with party leaders today, lashed out at the YCP government. Chandrababu criticized the Jagan government over illegal cases on tdp. He said there was a conspiracy going on in the state to suppress TDP leaders.