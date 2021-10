చంద్రబాబుకు కేశినేని దగ్గరయ్యారు-ఆ ఎంపీ ఏమయ్యారు : వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయరంటూ...!!

Andhra Pradesh

ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబుకు అధికారంలో ఉన్న వైసీసీ నుంచి వచ్చే సమస్యలకంటే..సొంత పార్టీలోనే ఇబ్బందులు పెరిగిపోతున్నాయి. సీనియర్లు ఒక్కొక్కరుగా పార్టీ మీద అలుగుతున్నారు. పార్టీ వీడుతామంటూ హెచ్చరిస్తున్నారు. వారిని బుజ్జగించటం చంద్రబాబు సమర్ధతకు పరీక్షగా మారుతోంది. గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి..కేశినేని నాని లాంటి వారిని చంద్రబాబు బుజ్జగించారు. ఏకంగా పార్టీ కార్యాలయం లో చంద్రబాబు ఫొటోలు తీసేసి..రతన్ టాటా ఫొటోలు ఏర్పాటు చేసిన కేశినేని నాని..పార్టీ కార్యాలయం పైన దాడి.. చంద్రబాబు దీక్ష సమయంలో తన మనసు మార్చుకున్నారు.

Amid the differences between Chandrababu and Kesineni, news is making rounds that both have patched up and Galla Jayadev is maintaining the distance with TDP Chief.