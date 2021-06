దేశంలో ఏ సీఎం కోర్టులో ఇన్నిసార్లు తల దించుకోలేదు జగన్ రెడ్డి : మాన్సాస్ తీర్పుపై చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

మాన్సాస్ ,సింహాచలం ట్రస్ట్ చైర్ పర్సన్ గా సంచయిత గజపతిరాజు నియామకాన్ని రద్దు చేస్తూ ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు స్పందించారు. ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పై విరుచుకుపడ్డారు. హైకోర్టు తీర్పు హర్షణీయమని పేర్కొన్న చంద్రబాబు వైసిపి సర్కార్ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

TDP chief Chandrababu Naidu has reacted to the AP High Court's decision to cancel the appointment of Sanchaita Gajapathiraju as the chairperson of the Mansas and Simhachalam trusts. TDP chief chandrababu is outraged at the Andhra Pradesh government . Chandrababu said that the High Court verdict was laudable and expressed anger over the attitude of the YCP government. No CM in the country has bowed his head in court all the times.