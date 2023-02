తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రత్యేక సర్వే

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితాపై టీడీపీ ప్రత్యేక సర్వే నిర్వహిస్తోంది.

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికలు అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకే కాక ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం పార్టీకి కూడా జీవన్మరణ సమస్యలాంటివి. కచ్చితంగా గెలిచి తీరాల్సిన ఆప్షన్ లో టీడీపీ ఉంది. పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు కూడా అందుకు తగ్గట్లుగా వ్యూహ ప్రతివ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో వైసీపీ ఏయే అంశాలమీద దృష్టి పెడుతుంది? తెలుగుదేశం పార్టీని బలహీనపరచడానికి ఎటువంటి వ్యూహాలను రూపొందిస్తుంది? అన్న అంశాలను గమనంలో ఉంచుకున్న చంద్రబాబు అందుకు ప్రతివ్యూహాలను సిద్ధం చేస్తున్నారు.

The upcoming elections are like a matter of life and death not only for the ruling YSR Congress party but also for the opposition Telugu Desam Party.