జగన్ వైరస్ కి మందు లేదు; రాష్ట్రవిభజన కంటే వైయస్ జగన్ చేసిన డ్యామేజ్ ఎక్కువ: చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సర్కార్ పై, ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. కరోనా వైరస్ కి మందు ఉందేమో కానీ జగన్ వైరస్ కి మందు లేదని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. మంగళగిరిలోని టిడిపి కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ నేతలతో విస్తృతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించిన చంద్రబాబు జగన్ సర్కార్ పాలనా వైఫల్యాలను ఏకరువు పెట్టారు.

English summary

Chandrababu criticized the state for being more difficult to recover from the damage done by YS Jagan than the division of the state. Chandrababu was outraged that the YCP had destroyed all the systems in the state.