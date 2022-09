ఆ 'యువనేత'పై ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించిన చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

ఈసారి ఎన్నిక‌ల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి గెల‌వ‌డం అనేది చాలా ముఖ్యం. అధికారంలోకి రావ‌డ‌మే ప్ర‌త్యామ్నాయం. మ‌ళ్లీ దీనికి ప్ర‌త్యేకంగా ఏ ప్ర‌త్యామ్నాయం లేదు. ఓట‌మిపాలై వైసీపీ అధికారంలోకి వ‌స్తే ఆ పార్టీ ప‌రిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ప్ర‌త్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవ‌స‌రం లేదు. అందుకే ఈసారి విజ‌య‌మే ల‌క్ష్యంగా చంద్ర‌బాబు ప‌నిచేస్తున్నారు. ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు త‌న వ్యూహాల‌ను మార్చుకుంటూ ముందుకు వెళుతున్నారు.

English summary

It is very important for Telugu Desam Party to win this election.The alternative is to come to power.