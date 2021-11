అమరావతి, పోలవరం లేని రాష్ట్రాన్ని ఊహించలేం; రైతుల మహా పాదయాత్రతో పాలకులకు కనువిప్పు కలగాలన్న చంద్రబాబు

Andhra Pradesh

టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతి రైతులు చేపట్టిన న్యాయస్థానం టూ దేవస్థానం మహా పాదయాత్రకు తన మద్దతును ప్రకటించారు. ఐదు కోట్ల ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి అమరావతి ప్రతీక అని పేర్కొన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఇది పాదయాత్ర కాదని రాష్ట్ర పరిరక్షణ కోసం చేస్తున్న యాత్ర అంటూ పేర్కొన్నారు. సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి మూడు రాజధానులు ప్రకటన చేసిన తర్వాత నుండి రాజధానిగా అమరావతి నే కొనసాగించాలి నుంచి రాజధాని అమరావతి రైతులు ఆందోళనల బాట పట్టారు. అప్పటి నుండి రైతులు చేస్తున్న పోరాటానికి చంద్రబాబు తన సంపూర్ణ మద్దతును ప్రకటించి రైతులకు అండగా పోరాటం కొనసాగిస్తున్నారు.ఈ క్రమంలోనే తాజాగా రైతుల మహా పాదయాత్రకు సంఘీభావం ప్రకటించిన చంద్రబాబు వైసీపీ ప్రభుత్వం పై విరుచుకుపడ్డారు.

Noting that a state without Amaravati and Polavaram is unimaginable, Chandrababu declared his support for the Maha Padayatra of farmers. Chandrababu said that the rulers would be realised with this maha padayatra.