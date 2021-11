జగన్ ఇలాఖాలో చంద్రబాబు; అసెంబ్లీ బహిష్కరణ తర్వాత.. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్న టీడీపీ చీఫ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మాజీ ముఖ్యమంత్రి, తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వరద ప్రభావానికి గురైన ప్రాంతాలలో పర్యటిస్తున్నారు.చంద్రబాబు అసెంబ్లీలో తనకు అవమానం జరిగిందని తీవ్ర ఆవేదనకు గురైన తర్వాత జరుగుతున్న పర్యటన కావడంతో ఈ పర్యటన పై ఆసక్తి నెలకొంది. వరద బాధిత ప్రాంతాల్లో పర్యటనలో భాగంగా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఈరోజు కడపకు చేరుకోవడంతో కడపలో పార్టీ శ్రేణులు ఆయనను స్వాగతించారు.

జగన్ గాల్లోంచి నేలకు దిగు ... జ‌నం వ‌ర‌ద క‌ష్టాలు క‌నిపిస్తాయి: విరుచుకుపడ్డ లోకేష్

English summary

Chandrababu went for a visit the flood affected areas in kadapa. After the assembly boycott, TDP chief Chandrababu is touring the flood affected areas.Chandrababu will visit flood victims in Rajampeta, Nandaluru mandals of Kadapa district.