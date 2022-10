తిరుపతి అలా దాటగానే చెన్నై వచ్చేస్తోంది!!

Andhra Pradesh

తమిళనాడు రాజధాని చెన్నై రూపురేఖలు మార్చుకోబోతోంది. ఈ నగరాన్ని భారీగా విస్తరిస్తూ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం చెన్నై మెట్రోపాలిటన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ (సీఎండీఏ) పరిధి 1,189 చ.కి.మీ. ఉండగా దాన్ని 5,904 చ.కి.మీ.కు పెంచుతూ ప్రభుత్వం గెజిట్‌ విడుదల చేసింది. దీంతో ఏపీ సరిహద్దు జిల్లాలైన చిత్తూరు, తిరుపతి దాటగానే చెన్నై ప్రారంభం కాబోతోంది.

