చుక్కలనంటిన చికెన్ ధరలు.. ఏపీ, తెలంగాణాలలో చికెన్ ధరలకు రెక్కలు రావటానికి రీజన్స్ ఇవే !!

కరోనా మహమ్మారి నుండి మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే బలవర్ధకమైన ఆహారం తినాలని పదేపదే డాక్టర్లు చెప్పటంతో ప్రజలు నాన్ వెజ్ వైపు బాగా మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా ప్రజలు చికెన్ మీద తెగ మక్కువ చూపిస్తున్నారు. దీంతో విపరీతంగా చికెన్ డిమాండ్ పెరిగింది . ఫలితంగా కోడి ధరలు కొండెక్కి కూర్చున్నాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా చికెన్ ధరలు పెరిగిపోయాయి.

chicken prices in Telugu states are soar at present. Rising chicken prices beyond the reach of the common man are causing some frustration for chicken lovers. The price of chicken has gone up by more than Rs 100 in a single week which means you can understand how the situation is.