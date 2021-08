చింతమనేని ప్రభాకర్ అరెస్ట్ : అనుమానాస్పదంగా విశాఖ ఏజెన్సీలో ; అరెస్ట్ చేసిన చింతపల్లి పోలీసులు

Andhra Pradesh

దెందులూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే, టీడీపీ నాయకుడు చింతమనేని ప్రభాకర్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. విశాఖ జిల్లాలో మావోయిస్టు ప్రభావిత మారుమూల ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో ఆయన అనుమానాస్పదంగా సంచరిస్తున్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు ఆయనను అరెస్ట్ చేశామని వెల్లడించారు . ప్రస్తుతం చింతమనేని ప్రభాకర్ విశాఖ జిల్లా చింతపల్లి పోలీసుల అదుపులో ఉన్నట్లు సమాచారం. కోర్టుకు ఈరోజు సెలవు కావడంతో మెజిస్ట్రేట్ ముందు ఆయనను హాజరు పరుస్తారా లేదా అన్న అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది.

Former Denduluru MLA and TDP leader Chintamani Prabhakar has been arrested by the police. He was arrested by the police who found him roaming suspiciously in Maoist-affected remote agency areas in Visakhapatnam district. It is learned that Prabhakar is currently in the custody of Chintapalli police in Visakhapatnam district. As the court is on holiday today, it is doubtful whether he will appear before the magistrate.