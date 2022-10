గరికపాటిvsచిరంజీవి: వివాదంపై తొలిసారిగా పెదవి విప్పిన చిరు

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

హర్యానా గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ కుమార్తె నిర్వహించిన అలయ్ బలయ్ కార్యక్రమం సందర్భంగా వేదికపై ప్రముఖ ప్రవచనకర్త గరికపాటి నరసింహారావు చేసిన వ్యాఖ్యలపై వివాదం నెలకొన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ వివాదంపై తొలిసారిగా చిరంజీవి పెదవి విప్పారు. చిరు ఫొటో సెషన్ ఆపకపోతే తాను కార్యక్రమం నుంచి వెళ్లిపోతా అంటూ గరికపాటి వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో చిరంజీవి ఫొటోలు దిగడం ఆపేశారు.

English summary

There is no need to discuss his comments," he said.The controversy seems to have ended with little response.