సీఎం జగన్ లాస్ట్ వార్నింగ్ - ఆ ఎమ్మెల్యేలకు టెన్షన్ : రేపే కీలక భేటీ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఎన్నికల దిశగా అడుగులు వేస్తున్న సీఎం జగన్ కీలక భేటీకి నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే ప్లీనరీ ద్వారా తన ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాల లబ్దిదారులే తన సైన్యంగా జగన్ చెప్పుకొచ్చారు. పథకాల తీరు పైన ప్రతీ ఎమ్మెల్యే గడప గడపకు వెళ్లాలని మూడు నెలల క్రితం సీఎం నిర్దేశించారు. ఇప్పటికే కార్యక్రమం ప్రారంభం ముందు.. ఆ తరువాత సీఎం ఎమ్మెల్యేలకు వస్తున్న స్పందన.. ఎమ్మెల్యేల బాధ్యత నిర్వహణ పైన సమీక్ష చేసారు. కీలక సూచనలు చేసారు. పరోక్షంగా హెచ్చరికలు చేసారు. ఈ కార్యక్రమం ఎనిమిది నెలలు ఉంటుందని.. గ్రాఫ్ తక్కువగా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు తమ పని తీరు మెరుగు పరుచుకోకుంటే టిక్కెట్ల విషయంలో మరో ఆలోచన చేయాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసారు.

English summary

CM Jagan to conduct work shop with party mla's and leaders on gada gadapa ku Prabhutvam, CM may give last chance for the leaders to improve the preformance.