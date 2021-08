ఆ పిల్లలకు అండగా ఏపీ ప్రభుత్వం-ఫీజులు..చదువు బాధ్యతలు: కరోనాతో ఒంటరైన పిల్లల కోసం ఇలా..!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

అనేక మందిని పొట్టన పెట్టుకున్న కరోనా మహమ్మారి వేలాది పిల్లలను ఒంటరి వాళ్లను చేసింది. కొందరు పిల్లలు తల్లి దండ్రుల్లో ఒకరిని..మరి కొందరు ఇద్దరినీ కోల్పోయి ఆసరా లేక అనాధలుగా మారిపోతున్నారు. ఇప్పటికే ఇటువంటి వారి కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం కరోనా కారణంగా తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన పిల్లలకు రూ పది లక్షల చొప్పున వారి పేరుతో డిపాజిట్ చేస్తోంది. ఇక, ఇప్పుడు తాజాగా వారి చదువుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అందు కోసం ప్రత్యేకంగా గైడ్ లైన్స్ విడుదల చేసింది.

English summary

AP Govt decided to take care of children who lost parents by Covid. Govt help them to continue studies where they want to study.