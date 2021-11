వెంటనే జిల్లాలకు వెళ్లండి : మంత్రులు- ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం జగన్ ఆదేశం..!!

Andhra Pradesh

వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు చెందిన ఇంఛార్జ్‌ మంత్రులు, ఆయా జిల్లాల మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అక్కడే ఉండి సహాయ కార్యక్రమాలు పర్యవేక్షించాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్‌ ఆదేశించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా కడప..చిత్తూరు..అనంతపురం..నెల్లూరు జిల్లాలు అతలాకుతలం అయ్యాయి. భారీగా ప్రాణ నష్టంతో పాటుగా వందలాది గ్రామాలు నీట మునిగి లక్షలాది ఎకరాల పంట నష్టం జరిగింది. ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు.

Chief Minister Jagan directed the ministers-in-charge of the flood-hit areas, ministers of the respective districts and MLAs to be present and monitor the relief efforts.