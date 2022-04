వైసీపీ రాజ్యసభ రేసులో భారీ ట్విస్టు : ఆ నేతక్కు దక్కితే అనూహ్యమే : సీఎం జగన్ ఎంపిక వెనుక..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ నుంచి రాజ్యసభ సభ్యకు ఎంపికయ్యేదెవరు. సీఎం జగన్ ఎవరి పేర్లు ఖరారు చేయనున్నారు. ఏ సమీకరణాలు ప్రభావం చూపనున్నాయి. ఇప్పుడు అధికార వైసీపీలో ఇదే హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మంత్రివర్గ విస్తరణ.. పార్టీ బాధ్యతల కేటాయింపులో సీఎం జగన్ అమలు చేసిన ఫార్ములాలే ఇక్కడ అమలు చేస్తారా..లేక, ఎవరికి అవకాశం ఇవ్వబోతున్నారనేది ఆసక్తి కరంగా మారుతోంది. ఇప్పటికే సీఎం జగన్ దాదాపుగా రాజ్యసభ సభ్యుల ఎంపిక కసరత్తు పూర్తి చేసినట్లుగా చెబుతున్నారు.

అయితే, అనూహ్యంగా ఒక ప్రముఖ బీసీ నేతకు ఛాన్స్ దక్కే అవకాశం ఉందంటూ పార్టీలో జరుగుతున్న ప్రచారం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారుతోంది. ఏపీ నుంచి ఖాళీ అవుతున్న నాలుగు సీట్లు వైసీపీకే దక్కనున్నాయి. అందులో ప్రస్తుతం వైసీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ నేతగా ఉన్న విజయ సాయిరెడ్డి సైతం ఉన్నారు.

English summary

CM Jagan Has Finalized the names to be sent to the Rajyasabha, Key BC Leader name also in the list as per reports