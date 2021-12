దేవుడిదయతో మరో మంచిపని.. మీకెందుకు కడుపుమంట; సంపూర్ణ గృహహక్కు పథకం ప్రారంభంలో సీఎం జగన్‌

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రాష్ట్రంలోని ప్రతి పేదవాడి సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేస్తున్నామని, నామమాత్రపు ధరకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి ఇస్తున్నామని ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకులో జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి పేదవాడికి మంచి జరుగుతుంటే జీర్ణించుకోలేని వారిని నిలదీయాలని పేర్కొన్నారు. తన పుట్టిన రోజున దాదాపు 50 లక్షల పైచిలుకు లబ్ధిదారులకు ప్రయోజనం కల్పించటం సంతోషంగా ఉందని పేర్కొన్నారు జగన్. జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంగా ఏర్పాటుచేసిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు.

English summary

At the beginning of the jagananna sampoorna gruha hakku launching in Tanuku, CM Jagan targeted people to ask Chandrababu, Ramojirao and Radhakrishna why they have a stomach burning if something good is happening to the poor.