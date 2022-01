సీఎం సోదరుడిగా చూసారు- భారతి వడ్డించారు : సమస్యకు ఆమోద యోగ్య పరిష్కారం - చిరంజీవి..!!

Andhra Pradesh

ముఖ్యమంత్రి జగన్ - మెగాస్టార్ చిరంజీవి మధ్య దాదాపు గంటా 20 నిమిషాల సేపు సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశం పైన చిరంజీవి పూర్తి సంతృప్తి కలిగించిందన్నారు. ఆయన సోదరుడుగా నాతో వ్యవహరించారు. భారతి ఆప్యాయంగా వడ్డించారని చిరంజీవి చెప్పారు. సీఎం తనను ఆహ్వానించి.. రెండు వైపులా ఇబ్బంది లేకుండా నిర్ణయం తీసుకుందామని సీఎం ఆలోచనగా చెప్పారని వివరించారు. పేదల పైన భారం పడకుండా తీసుకున్న నిర్ణయంగా చిరంజీవి పేర్కొన్నారు.

AP CM Jagan have treated me as his brother while his wife Bharathi sereve food said Chiranjeevi adter the meet with the former.