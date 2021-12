దూసుకొస్తున్న జవాద్: ఉత్తరాంధ్రకు తుఫాన్ గండం; సీఎం జగన్ సమీక్ష.. కీలక ఆదేశాలు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని వర్షాలు మాత్రం వదలడం లేదు. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఇటీవల కురిసిన వర్షాలు అతలాకుతలం చేశాయి. ఏపీ ఆ నష్టం నుండి ఇంకా కోలుకోకముందే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మరో ముప్పు దూసుకొస్తోంది. జవాద్ తుఫాను ఏపీ తీరం వైపు దూసుకొస్తున్నదని వాతావరణ శాఖ చేసిన హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ తుఫాను ప్రభావం ప్రధానంగా ఉత్తరాంధ్ర పై ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్న నేపథ్యంలో ఏపీ సర్కార్ అలర్ట్ అయింది.

AP CM Jaganmohan Reddy held a review meeting with the collectors of the respective districts in view of the Uttarandhra cyclone warnings. CM Jagan directed the authorities to take precautionary measures in the storm-affected areas.