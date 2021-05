అడ్వోకేట్ల మధ్య వాగ్వాదం.!జోక్యం చేసుకున్న ధర్మాసనం.!రఘురామ వాదనలో ఆసక్తికర సన్నివేశాలు.!

Andhra Pradesh

న్యూ ఢిల్లీ/హైదరాబాద్: నర్సాపురం ఎంపీ రఘురామకృష్ణ రాజు కేసు వాదనల సమయంలో సుప్రీంకోర్టు ఆవరణలో ఆసక్తికర సన్నివేశాలు చోటుచేసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ తరుపు న్యాయవాది మధ్య, రఘురామ తరుపు న్యాయవాది మధ్య వాగ్వాదం మోతాదు మించినట్టు తెలుస్తోంది. అడ్వొకేట్లిద్దరూ వాదులాడుకుంటున్న సందర్బాన్ని చూసి ధర్మాసనం స్వయంగా జోక్యం చేసుకోవడం హైలైట్ గా పరిణమించింది. ఇద్దరు అడ్వొకేట్ల మద్య వాదనలు తారాస్థాయికి చేరడానికి పరోక్షంగా ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రస్థావనే కారణం కావడం కొసమెరుపు.

Rohatgi, a senior lawyer representing Raghurama, told the court that Jagan had sided with him under the pretext of filing a petition seeking revocation of his bail. Pro-government lawyer Dhave said Jagan was not dragged into the case because he was not a defendant. Rohatgi replied that he would say what he wanted to say as a petitioner. The tribunal reprimanded the two prosecutors over why they were arguing over the order and what the interrogation of the prosecutors was.