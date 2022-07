సచివాలయాల ఉద్యోగుల జీతాలపై సందిగ్ధత - సమస్య అక్కడే..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో వార్డు -గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులకు రెగ్యులర్ జీతాలు అందుతాయా. ఇప్పుడు ఈ విషయంలో కొంత మేర సందిగ్ధత ఏర్పడింది. ప్రభుత్వం ఈ నెల నుంచి ప్రోబేషన్ ఖరారు చేసిన ఉద్యోగులకు రెగ్యులర్ వేతనాలు చెల్లించేలా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. లక్ష మందికి పైగా రెగ్యులర్ ఉద్యోగులుగా మారారు. ప్రభుత్వం నిర్వహించిన పరీక్షల్లో అర్హత సాధించటంతో పాటుగా.. నిబంధనలకు అనుగుణంగా వారి ప్రొబేషన్ ఖరారు చేసారు. ఉద్యోగ సంఘాలతో పీఆర్సీ పై చర్చల వేళ..సీఎం ఇచ్చిన హామీకి అనుగుణంగా వారి పే స్కేల్ ఖరారు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.

English summary

AP ward and village secratariat probation declared employees to get regular salarie form this month, but due to techinical problems in may not possible.