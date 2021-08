ఏపీ స్కూల్స్ లో కరోనా: వారం రోజులకే మూడు జిల్లాల్లో టీచర్లకు, విద్యార్థులకు కరోనా, తల్లిదండ్రుల్లో భయం !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పాఠశాలలు తెరచి పట్టుమని వారం రోజులు అయ్యిందో లేదో కరోనా కలకలం మొదలైంది. పాఠశాలల్లో విద్యార్థులపై కరోనా ప్రభావం కనిపిస్తోంది. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా విద్యా సంవత్సరాన్ని నష్టపోయి ఇబ్బంది పడుతున్న విద్యార్థులకు, స్కూళ్ళు తెరిచి విద్యా బోధన చెయ్యాలని నిర్ణయించిన సర్కార్ కరోనా మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూ పాఠశాలలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి స్కూల్స్ నిర్వహణపై ప్రత్యేకమైన దృష్టి సారించి భౌతిక తరగతులను నిర్వహించేలా విద్యాబోధనలో కీలక మార్పులు చేశారు.

English summary

corona creating panic in AP Schools. 10 students Corona infected at a high school in Pedapalaparru,Krishna district. Three teachers, including the headmaster,3students at DRM Municipal School in Ongole, Five students in Chittoor district have been infected with corona.