ఏపీ కరోనా కేసుల్లో విద్యార్థులే అధికం .. థర్డ్ వేవ్ భయం; విశాఖ జీ మాడుగుల స్కూల్ లో 19మందికి కరోనా !!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనా కల్లోలం కొనసాగుతూనే ఉంది. నిత్యం ఎక్కడో ఒక చోట స్కూల్స్ లో కరోనా కేసులు నమోదు అవుతూనే ఉన్నాయి. ఆగస్టు 16వ తేదీన ఏపీ ప్రభుత్వం పాఠశాలలను పునః ప్రారంభించడంతో మళ్లీ ఏపీలో స్కూల్స్ లో చదువుతున్న విద్యార్థులు కరోనా మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు. కరోనా నిబంధనలను పాటిస్తూ ప్రభుత్వం స్కూల్స్ నిర్వహించాలని ఆదేశాలు జారీ చెయ్యగా నిబంధనలు పాటిస్తున్నా సరే కేసులు నమోదు అవుతున్న తీరు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. రాష్ట్రంలో నమోదవుతున్న కేసుల్లో చిన్నారులే ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.

Third wave panic gripped the AP as most of the corona cases were of children. Recently 19 students at the Tribal Welfare Boys' School G. Madugula, Visakhapatnam district tested corona positive.