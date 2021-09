ఏపీ, తెలంగాణా స్కూల్స్ లో కరోనా పంజా .. నెల్లూరు స్కూల్ లో 19 కేసులు, తెలంగాణా స్కూల్స్ లో ఇలా !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలోని పాఠశాలల్లో కరోనా కలకలం సృష్టిస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ని పాఠశాలలను కరోనా మహమ్మారి వదలడం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆగస్టు 16వ తేదీన పాఠశాలను తెరిచిన నాటినుండి స్కూళ్లలో కరోనా కేసులు నమోదు అవుతూనే ఉన్నాయి. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన స్కూళ్ళు ప్రారంభమయ్యాయి. మూడు రోజులు గడవక ముందే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని స్కూల్స్ లోనూ కరోనా కేసులు నమోదు చేయడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

ఏపీలో రికవరీల కంటే కొత్త కేసులే ఎక్కువ ; తాజాగా 1186 కేసులు, 10 మరణాలు, ఆ జిల్లాలోనే కరోనా ఉధృతి

English summary

Corona is creating a stir in schools in the states of Andhra Pradesh and Telangana. Corona epidemic is not leaving schools in Telugu states. Corona cases have been registered in schools in the state of Andhra Pradesh since the school reopened on August 16. Schools started on September 1 in the state of Telangana. It is a matter of concern that corona cases are being registered in schools in Telangana three days before the deadline.